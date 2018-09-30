Улицы Курортного района Санкт-Петербурга затопило из-за ливневых дождей

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-30T17:30:36+03:00

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Погода не на шутку испортила выходные жителям Санкт-Петербурга. В Курортном районе – совсем не курортная погода. К примеру, в Рощино настоящее наводнение. Дороги в поселке скрылись под водой. По комментариям в социальных сетях видно, что люди возмущены.

"Затопило, теперь вместо газона – бассейн, завтра на лодке в школу и садик поплывем!!!" - пишет одна из жительниц.

"Улица Механизаторов в поселке Рощино. Глубина канавы 1,5 метра, не справляется. А потому что большинство людей, строя дома, зарыли свои канавы и воде уходить некуда. Соседние участки также стоят полностью в воде, и вода только прибывает", - пишет другой.

Соседи делятся фотографиями своих приусадебюных участков, пола стоит примерно по щиколотку, молодые деревья и кустарники практически скрылись под водой. На снимках также видно, что автомобили буквально как лодки передвигаются по улицам. А все из-за ливня, который идет целый день.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся. На следующей неделе ожидается сразу несколько дождливых дней подряд.