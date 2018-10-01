В Петербурге открывается духовно-музыкальный семинар «Искусство, победившее время»

СЕГОДНЯ 07:48 2018-10-01T07:48:29+03:00

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Чего только не исследуют ученые, в том числе и древнее, средневековое искусство, воплощенное в мелодиях и песнях. Молодые специалисты, посвятившие свою жизнь изучению фольклора этнографии, соберутся сегодня, 1 октября, в Санкт-Петербурге.

- С 1 по 7 октября в консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова пройдет Первый международный образовательный семинар по изучению национальных духовно-музыкальных традиций «Искусство, победившее время», - сообщается на сайте консерватории.

На мероприятие, организованное под эгидой «Росмолодежи», в город на Неве приедут молодые специалисты по средневековому искусству из Греции, Грузии, Армении, Румынии, Беларуси и, конечно же, России.

Вдохновителями идеи собрать за одним столом стали студенты кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории.

В самках семинара жителей Северной столицы познакомят с традиционной грузинской полифонией и монодической культурой Армении, влиянием григорианского пения в истории Румынии, греческого церковного пения с раннехристианских времен до наших дней, а также с богатейшей культурой России на примере древних распевов с XI по XVII века. Также, для всех желающих, пройдут открытые лекции и мастер-классы по традиционной певческой культуре.

Сам семинар пройдет с 1 по 7 октября.