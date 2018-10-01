СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-01T08:32:10+03:00

Первый день октября в Петербурге будет пасмурным и немного дождливым. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Никаких заморозков и снега, только дожди и серое небо. Октябрь в Санкт-Петербурге начнется с не самой холодной, но пасмурной погоды. В город придет по-настоящему осенняя погода.

- 1 октября в Северной столице пасмурно, с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до 10-12 градусов тепла, ветер слабый, южный и юго-западный. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Не ждут метеорологи и заморозков, которыми пугали жителей Ленинградской области. Если перед выходными, в ночь с пятницы на субботу, 29 сентября, в регионе обещали до минус трех и мокрый снег, то сейчас температура будет держаться около климатической нормы – ближе к 10 градусам выше ноля.

То касается погоды в городе на Неве, то ближайшие три дня будут очень похожими. И во вторник, 2 октября, и в среду, 3 числа, температура будет колебаться у отметки в 8-10 градусов тепла, подует приятный южный ветер, а из-за облаков изредка проглянет солнце. Идиллию нарушат лишь кратковременные дожди.