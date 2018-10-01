В Купчино сдававший назад мусоровоз задавил пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-01T13:49:18+03:00

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Трагедией закончился обычный утренний вывоз мусора в Петербурге. Около 9 часов утра 1 октября, во Фрунзенском районе города, водитель КАМАЗА неосторожно сдал назад и наехал на пожилую петербурженку.

- ДТП произошло во дворе дома номер 88 по улице Белы Куна. Пострадавшая женщина от полученных травм скончалась на месте, - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что за рулем мусоровоза находился мужчина 1983 года рождения. На место трагедии сразу же прибыли медики и полицейские. К сожалению, помочь пенсионерке врачи были уже не в силах. Инспекторам ГИБДД, в свою очередь, также оставалось лишь оформлять бумаги и устанавливать причины инцидента.

Сейчас тело погибшей уже отправлено в морг, степень вины водителя установят дознаватели.