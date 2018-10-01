Объявлен конкурс на создание товарного знака «Сделано в Санкт-Петербурге»

СЕГОДНЯ 18:21 2018-10-01T18:21:36+03:00

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У Санкт-Петербурга появится свой товарный знак «Сделано в Санкт-Петербурге/Made in Saint-Petersburg». Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, конкурс по созданию бренда проводит Центр развития и поддержки предпринимательства, который подчиняется комитету.

- Основная идея заключается в организации коллективных стендов СМСП на российских и зарубежных мероприятиях под единым брендом, - пояснили в ведомстве.

Знак будет единым для субъектов малого и среднего бизнеса, которые работают в сферах моды и легкой промышленности. Им не будут маркировать упаковку товаров, его использование будет заключаться в том, чтобы наладить диалог между покупателем и продавцом.

Центр принимает заявки с 1 по 26 октября включительно. С 29 октября по 2 ноября эксперты отберут десятку лучших работ, а затем на официальном сайте комитета с 5 по 23 ноября пройдет голосование, по итогам которого выберут лучшее изображение.

ВАЖНО

Конкурсант может предоставить не больше двух работ. Главное требование к знаку, он должен воплощать положительное представление о Санкт-Петербурге. Заявки предоставляются в электронном виде.