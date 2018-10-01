2018-10-01T20:18:27+03:00
Общество

Из-за ремонта путей на Петергофском шоссе трамвай № 36 изменит маршрут

Работы будут вестись с 3 октября по 5 ноября
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Трамваи № 36 направлены от конечной остановки «Оборонная улица» по действующей трассе до Петергофского шоссе.Трамваи № 36 направлены от конечной остановки «Оборонная улица» по действующей трассе до Петергофского шоссе.Фото: Александр ГЛУЗ
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Больше месяца на Петергофском шоссе в Красносельском районе будут ремонтировать трамвайные пути. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе городского комитета по транспорту, работы будут вестись на участке от поворота на Ленинградский электромеханический завод (ЛЭМЗ) до Санкт-Петербургского шоссе. В связи с этим пассажирам трамвая № 36 придётся свыкнуться с некоторыми неудобствами, чтобы потом наслаждаться тихой ездой.

- Трамваи № 36 направлены от конечной остановки «Оборонная улица» по действующей трассе до Петергофского шоссе, далее по Петергофскому шоссе, дороге на ЛЭМЗ до конечной остановки «Ленинградский электромеханический завод», - объяснили схему движения в пресс-службе комитета.

График, по которому ремонтники выйдут на работы, определили следующий: в рабочие дни с 09.30 до 15.30, а в выходные – круглосуточно. Трамвай № 36 изменит свой маршрут как раз на время ремонта, то есть с 3 октября по 5 ноября.

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