Из-за потопа в Рощино эвакуировали 14 человек

СЕГОДНЯ 00:29 2018-10-02T00:30:01+03:00

Людей эвакуировали из подтопленных домов. Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской области

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Дожди, накрывшие Выборгский район Ленинградской области, затопили поселок Рощино.

- Рощино все стоит из-за наводнения, машины плывут и глохнут, - еще в воскресенье писали местные жители.

Дороги, подходы к домам затоплены, плавают собачьи будки, туалеты. На Вокзальной улице в огромном "море" утонули курицы и голуби.

К понедельнику дожди прекратились. Но ситуация в районе по-прежнему сложная.

- 1 октября в 11 часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступила информация о подтоплении придомовых участков. Из подтопленных дачных домов эвакуировали 14 человек. Ведется мониторинг за ситуацией, - уточнили спасатели.

И напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации надо звонить в службу спасения по телефону "01", "112" или "101".