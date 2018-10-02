2018-10-02T14:10:35+03:00
Общество

За первые три дня со старта продаж новых моделей iPhone в Петербурге продали 101 смартфон

Большинство горожан выбирают iPhone XS Max
Степан СТЕПАНОВ
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За первые три дня со старта продаж новых моделей iPhone в Петербурге продано более 100 смартфонов.За первые три дня со старта продаж новых моделей iPhone в Петербурге продано более 100 смартфонов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Санкт-Петербург вошел в ТОП-3 регионов по продажам новых моделей iPhone, которые стартовали в России 28 сентября 2018 года. Наибольшее количество iPhone XS Max и iPhone XS в офлайн-магазинах приобретено в Москве (716 штук) и Московской области (242 смартфона.). В Санкт-Петербурге ажиотаж тоже зафиксирован: по данным оператора фискальных данных за три первых дня продано 101 новых iPhone.

- Больше половины всех продаж пришлось на iPhone XS Max, - пояснили специалисты OFD.ru. - Средний чек на iPhone XS Max составил 104 958,14 руб., на iPhone XS - 93 118,53 руб.

Всего было продано 2163 новых модели iPhone на общую сумму 217,2 млн руб. Максимальное количество телефонов, проданных в одни руки в одном чеке составило 40 и 23 штуки.

ТОП-5 регионов, где новые айфоны пользуются особым спросом:

1. Москва и область - продано 958 новых iPhone

2. Петербург - 101 новых iPhone

3. Свердловская область - 95 новых iPhone

4. Татарстан - 92 новых iPhone

5. Краснодарский край - 87 новых iPhone.

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