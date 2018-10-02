В Петербурге при ремонте фасада нашли историческую вывеску «Магазинъ»

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-02T14:37:45+03:00

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Уникальную находку совершили строители, занимающиеся реставрацией дома номер 11 по 4-й линии Васильевского острова. При сбивании штукатурного слоя в оконных проемах рабочим внезапно открылась старинная вывеска магазина, который тут был еще до революции.

- При проведении работ по расчистке фасадов Дома Гилмора, была обнаружена вывеска «Магазинъ В.И. Старожилова». Вполне возможно, что она сохранилась с дореволюционных времён, – сообщается на сайте петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Суды по всему, лавка торговала табаком, так как над вторым окном написано «сигары».

Пользователи развлекательного портала «Пикабу», где о появились сообщения об уникальной находке, быстро выяснили, что в справочной книге о купцах Петербурга за 1880 год есть информация о Илье Ивановиче Старожилове, уроженце Ярославской губернии, проживавшем на Васильевском острове. Вполне возможно, что магазин принадлежал ему.

Сейчас градозащитники пытаются прояснить дальнейшую судьбу вывесок.