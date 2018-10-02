Мужчина из Кировска познакомился с 13-летней девочкой «ВКонтакте» и совратил ее

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-02T18:09:45+03:00

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В Ленобласти решается вопрос об избрании меры пресечения 23-летнему жителю города Кировск, который подозревается в сексуальном контакте с девочкой-подростком. Известно, что до этого мужчина познакомился с ней в социальной сети «ВКонтакте», завязалась переписка.

- Вечером 28 сентября мужчина пригласил 13-летнюю девочку к себе в гости, - сообщили в следственном комитете по Ленобласти. - Зная, что школьница несовершеннолетняя, он вступал с ней в интимную связь с 28 по 30 сентября. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подозреваемый уже был в поле зрения полиции и даже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

- В ходе предварительного следствия будут изучены обстоятельства проживания и обучения несовершеннолетней и дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и внесены соответствующие представления, - заверили в ведомстве.