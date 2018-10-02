2018-10-02T23:44:54+03:00
Общество

Петербургские коммунальщики потратили 480 тысяч рублей на VIP-билеты на концерт Шнурова

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
"Ленинград в "Зените" станет самым масштабным концертом Шнурова. Фото: Соцсети"Ленинград в "Зените" станет самым масштабным концертом Шнурова. Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

Уже 19 октября Сергей Шнуров пойдет на рекорд. Лидер "Ленинграда" со своими музыкантами даст концерт на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 60 тысяч зрителей. Билеты раскупают, как горячие пирожки. Даже места в VIP-зону расходятся на ура.

Как сообщает "Мойка 78", ГУП "ВЦКП Жилищное хозяйство" тоже выложило кругленькую сумму за билеты на концерт "Ленинград в "Зените". Всего - 480 тысяч рублей за 40 билетов, то есть по 12 тысяч за каждый. Информация о билетах для ГУП появилась 2 октября на сайте госзакупок.

Отметим, что предприятие занимается обслуживанием большей части жилого фонда Санкт-Петербурга, рассчитывает плату за услуги ЖКХ и перечисляет деньги петербуржцев-потребителей услуг управляющим и ресурсоснабжающим компаниям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Санкт-Петербурге лопнула еще одна труба с кипятком
Так вот, что пищит в кабине машиниста метро у "Проспекта Ветеранов"!
Эрмитаж закроют для посетителей в среду, 3 октября
Мужчина из Кировска познакомился с 13-летней девочкой «ВКонтакте» и совратил ее
7-летний мальчик чуть не утонул в бассейне ФОКа «Луга»
Это ситуация ненормальная, мы не скрываем: Ежедневно в Петербурге происходит до 10 аварий на теплосетях
Официально: Рабочие не могли предотвратить трагедию в антикафе в Петербурге
Петербуржец по поддельному паспорту пытался снять в банке 8 млн рублей
В Петербурге при ремонте фасада нашли историческую вывеску «Магазинъ»
За первые три дня со старта продаж новых моделей iPhone в Петербурге продали 101 смартфон
В бухгалтерии петербургского театра «Мастерская» нашли больше 150 нарушений
Электрошкаф на Гончарной улице Петербурга от вандалов теперь защищает кот
В Петербурге телефонный террорист «заминировал» два вокзала
Названы самые популярные марки авто в Петербурге в 2018 году
На участке КАД между Московским шоссе и Софийской улицей на две недели закроют одну полосу
В Петербурге эвакуировали торговый комплекс «Мега-Дыбенко»
Санкт-Петербург примет Международный газовый форум
В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Брасс-осень»
Алексей Кудрин назвал главных спонсоров Европейского университета в Петербурге
Во вторник, 2 октября, в Петербурге будет пасмурно и тепло
Госжилинспекция Петербурга вошла в список 12 лучших в стране
Из-за потопа в Рощино эвакуировали 14 человек
Родным парней, погибших при прорыве трубы в антикафе в Петербурге, заплатят по два миллиона рублей
В Пулково камеры помогут поймать любителей парковаться «елочкой»