Петербургские коммунальщики потратили 480 тысяч рублей на VIP-билеты на концерт Шнурова

2 Окт. 23:44 2018-10-02T23:44:54+03:00

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Уже 19 октября Сергей Шнуров пойдет на рекорд. Лидер "Ленинграда" со своими музыкантами даст концерт на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 60 тысяч зрителей. Билеты раскупают, как горячие пирожки. Даже места в VIP-зону расходятся на ура.

Как сообщает "Мойка 78", ГУП "ВЦКП Жилищное хозяйство" тоже выложило кругленькую сумму за билеты на концерт "Ленинград в "Зените". Всего - 480 тысяч рублей за 40 билетов, то есть по 12 тысяч за каждый. Информация о билетах для ГУП появилась 2 октября на сайте госзакупок.

Отметим, что предприятие занимается обслуживанием большей части жилого фонда Санкт-Петербурга, рассчитывает плату за услуги ЖКХ и перечисляет деньги петербуржцев-потребителей услуг управляющим и ресурсоснабжающим компаниям.