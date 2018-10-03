2018-10-03T10:19:35+03:00
Происшествия

В Петербурге джип улетел в Малую Невку с Песочной набережной

Машину из воды доставали спасатели, водитель остался жив
Петр КИБЕР
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В Петербурге джип улетел в Малую Невку с Песочной набережной. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге джип улетел в Малую Невку с Песочной набережной. Фото: vk.com/spb_today
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И осенью купальный сезон в Петербурге не закрыт. Утром в среду, 3 октября, на Песочной набережной водитель внедорожника «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением и отправился «поплавать» в реку.

- Внедорожник съехал в Малую Невку, водитель жив, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей инцидента, машину резко рвануло на встречную полосу после поворота, а затем через газон внедорожник вылетел в реку. Водитель успел выбраться из своего автомобиля до того, пока тот ушел под воду.

На место ЧП сразу прибыли спасатели, которые оказали помощь неудачливому шоферу, а также занялись вылавливанием иномарки из реки. Уде через пару часов зацепленный тросами внедорожник подъемным краном достали из Малой Невки.

Теперь хозяину машины предстоит дорогостоящий ремонт, однако главное, что после такого происшествия он остался жив.

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