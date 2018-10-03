2018-10-03T10:57:15+03:00
Происшествия

В Петербурге пьяный отец топором зарубил 11-летнего сына

Дикая история произошла 2 октября в Адмиралтейском районе города
Петр КИБЕР
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В Петербурге пьяный отец топором зарубил 11-летнего сына.В Петербурге пьяный отец топором зарубил 11-летнего сына.Фото: Рустем АХУНОВ
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Адмиралтейский район – самый центр Петербурга, Культурной столице России, стал местом жуткого по своей природе преступления. Пьяный отец, рассердившись на 11-летнего сына, схватил топор и забил собственного ребенка до смерти. Трагический инцидент произошел в одном из домов на Нарвском проспекте.

- 2 октября 2018 года 43-летний подозреваемый, совершил убийство своего сына, нанеся ему множественные удары топором по голове, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока неизвестно, что вызвало такую ярость у жителя Северной столицы, что он, даже находясь в пьяном состоянии, поднял руку на ребенка. Сейчас установлением всех обстоятельств дикого преступления занимаются следственные органы.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Сам подозреваемый задержан и дает показания в полиции, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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