Политолог Светов о врио губернатора Петербурга: Беглов знает город с разных позиций

СЕГОДНЯ 19:51 2018-10-03T21:59:45+03:00

Политологи считают, что будущего в политике у Георгия Полтавченко больше нет. Фото: Александр ГЛУЗ

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ТЕМА ДНЯ - отставка Георгия Полтавченко. Разбираем причины и последствия. Знакомимся с новым губернатором Петербурга 00:00 00:00

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отправлен в отставку, в врио главы Северной столицы с 3 октября 2018 года назначен полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Кто такой Александр Беглов - рассказал известный политолог Юрий Светов.

- Александр Беглов – человек с большим жизненным опытом, - прокомментировал "КП" - Петербург" перестановку политических кадров Юрий Светов. - Для меня очень важное обстоятельство, что он знает город с разных позиций. Он работал в строительстве, был главой Курортного района, затем перешел в администрацию города – был какое-то время исполняющим обязанности губернатора. Затем работал в Москве полпредом. В итоге вернулся в Петербург.

Что касается Полтавченко, то политолог считает, что, увы, будущего в политике у него больше нет. А вот в экономике - вполне!

- Георгий Сергеевич назначен руководителем в объединенную судостроительную корпорацию, - продолжил Светов. - Он постоянно находился в контакте с руководством Адмиралтейских верфей, Балтийского судостроительного института. Для него это вещь знакомая.