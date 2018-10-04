2018-10-04T11:37:20+03:00
Общество

Петербургские трамваи номер 6 и 40 поменяют маршрут движения

Причиной временных изменений станет перекладка рельсов на Васильевском острове
Петр КИБЕР
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Петербургские трамваи номер 6 и 40 поменяют маршрут движения. Фото: "Горэлектротранс"Петербургские трамваи номер 6 и 40 поменяют маршрут движения. Фото: "Горэлектротранс"
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С 8 по 13 октября 2018 года в Петербурге меняются маршруты следования двух трамваев. «Шестерка» и номер 40 не смогут проехать по Среднему проспекту Васильевского острова из-за ремонта дорожного полотна.

- В связи с производством дорожных работ в зоне трамвайных путей с 01:30 8 октября до 05:00 13 октября закрывается трамвайное движение от 8-й и 9-й линий до 10-й и 11-й линии Васильевского острова, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Из-за переукладки рельсов шестой маршрут будет следовать от улицы Кораблестироителей до конечной остановке на 19-й линии Васильевского острова.

А трамвай номер 40 пойдет от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице и улицеу Академика Лебедева, по Комсомола и площади Ленина.

Петербуржцев просят быть внимательнее и следить за изменениями маршрутов общественного транспорта при поездках по городу.

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