2018-10-04T13:15:36+03:00
Звезды

Градостроительный совет Петербурга одобрил проект нового музея Достоевского

Проект планируется реализовать на средства Фонда «Петербург Достоевского»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Градостроительный совет Петербурга одобрил проект нового музея Достоевского. Фото: Фонд "Петербург Достоевского"/Мастерская "Герасимов и партнеры"Градостроительный совет Петербурга одобрил проект нового музея Достоевского. Фото: Фонд "Петербург Достоевского"/Мастерская "Герасимов и партнеры"
Изменить размер текста:

Градостроительный совет Санкт-Петербурга одобрил проект нового музея Достоевского, который может появиться в Кузнечном переулке. Теперь утвердить возможность строительства должен Советом по культурному наследию города.

- За проект нового здания музея проголосовали 13 членов совета. Еще пять высказались против, - пишет «Мойка 78».

При этом спорным моментом остается внешний вид будущего здания, который не полностью вписывается в существующую архитектуру.

- Гранитный вариант имеет право на жизнь. Но в нынешнем виде проект представляется очень спорным. Вряд ли он будет одобрен. Но если убрать стекло, то такой эксперимент возможен, - приводит слова члена градостроительного совета Петербурга Никиты Явейна «Мойка 78».

Напомним, что музей Достоевского существует в городе уже 47 лет. С 2015 года идут разговоры о расширении экспозиционного пространства, так как вся выставка вмещается в помещение нескольких бывших квартир.

Согласно проекту, на участке между домами 5 и 7 в Кузнечном переулке, где прежде стоял дом, планируется возвести новое здание, куда и переедет музей писателя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл газовый форум
Новгородца, отрезавшего другу голову в новогоднюю ночь, приговорили к 12 годам колонии
В Петербурге задержали мошенника, находящегося в международном розыске
12-летняя девочка-каннибал на время следствия отправлена в спецучреждение для подростков
В Петербурге умер бывший глава ГУВД города Аркадий Крамарев
Из здания "Морского порта Петербург" вынесли предмет, спровоцировавший взрыв
В Петербурге 5-летний мальчик умер в ванной после отравления арбузом
Появилось шокирующее видео последствий взрыва в здании «Морского порта Петербург»
В Петербурге пенсионер почти год развращал 12-летнего мальчика
Правительство Петербурга в полном составе ушло в отставку после смены губернатора
Петербургские трамваи номер 6 и 40 поменяют маршрут движения
С 5 октября в Петербурге закрывают движение по Шпалерной улице