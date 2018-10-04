Градостроительный совет Петербурга одобрил проект нового музея Достоевского

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-04T13:15:36+03:00

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Градостроительный совет Санкт-Петербурга одобрил проект нового музея Достоевского, который может появиться в Кузнечном переулке. Теперь утвердить возможность строительства должен Советом по культурному наследию города.

- За проект нового здания музея проголосовали 13 членов совета. Еще пять высказались против, - пишет «Мойка 78».

При этом спорным моментом остается внешний вид будущего здания, который не полностью вписывается в существующую архитектуру.

- Гранитный вариант имеет право на жизнь. Но в нынешнем виде проект представляется очень спорным. Вряд ли он будет одобрен. Но если убрать стекло, то такой эксперимент возможен, - приводит слова члена градостроительного совета Петербурга Никиты Явейна «Мойка 78».

Напомним, что музей Достоевского существует в городе уже 47 лет. С 2015 года идут разговоры о расширении экспозиционного пространства, так как вся выставка вмещается в помещение нескольких бывших квартир.

Согласно проекту, на участке между домами 5 и 7 в Кузнечном переулке, где прежде стоял дом, планируется возвести новое здание, куда и переедет музей писателя.