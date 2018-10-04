12-летняя девочка-каннибал на время следствия отправлена в спецучреждение для подростков
В Ленобласти следователи продолжают расследование чудовищной истории, произошедшей со 2 на 3 октября 2018 года в поселке Новинки Кировского района. Там, в одном из частных домов, был найден расчлененный труп 21-летнего мужчины. Уже на следующий день были задержаны и подозреваемые в убийстве: 22-летний мужчина и 12-летняя девочка. Есть версия, чот они - каннибалы, так как, по предварительным данным, после расправы над парнем они пытались пожарить фрагменты тела на сковородке.
- Уже установлено, что подозреваемые познакомились с погибшим в кафе, после чего остановились у него для проживания, - сообщили КП-Петербург в СУ СКР по Ленинградской области. - В ночь на 3 октября между хозяином квартиры и гостями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего.
12-летняя девочка также принимала участие в жестоком убийстве, после случившегося она допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в специализированное учреждение для подростков.
- Проверяется информация о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека, - добавили следователи. - Также сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения.
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