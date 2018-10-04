Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл газовый форум

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-04T16:20:37+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр беглов приступил к своим новым обязанностям. Накануне на эту должность Александра Дмитриевича назначил президент России Владимир Путин.

И сейчас Александр Беглов впервые публично выступил в Петербурге в новом качестве. Александр Беглов открыл газовый форум.

Губернатор Петербурга пожелал участникам форума успехов. При этом Александр Беглов отметил, что в работе газовиков главное - обеспечить нужды населения.