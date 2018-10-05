Петербургская художница нарисовала голой грудью Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова
До самого ожидаемого боя этой осени осталось всего несколько дней. Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретятся в Лас-Вегасе в рамках UFC 229 уже шестого октября.
За пару дней до поединка петербургская художница Ирина Романовская, рисующая портреты известных людей отпечатками собственного тела, закончила портреты бойцов.
По словам художницы, красками и собственной грудью она старалась передать на холст бесстрашие Хабиба и Макгрегора. Черный и коричневый цвета, которые она выбрала для картины, подчеркивают серьезный настрой бойцов на этот поединок.
- Обязательно буду следить за боем, люблю спорт и бои без правил, - заявила Романовская.
Напомним, ее груди принадлежат портреты президента Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, американского президента Дональда Трампа, музыканта Сергея Шнурова, футболистов Месси и Роналду, актера Леонардо Ди Каприо и многих других известных личностей.