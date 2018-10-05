2018-10-05T00:22:05+03:00
Общество

Петербургская художница нарисовала голой грудью Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова

Она старалась передать бесстрашие бойцов
Елена МОЛОДКИНА
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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор в преддверии боя 6 октябряХабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор в преддверии боя 6 октября
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До самого ожидаемого боя этой осени осталось всего несколько дней. Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретятся в Лас-Вегасе в рамках UFC 229 уже шестого октября.

За пару дней до поединка петербургская художница Ирина Романовская, рисующая портреты известных людей отпечатками собственного тела, закончила портреты бойцов.

По словам художницы, красками и собственной грудью она старалась передать на холст бесстрашие Хабиба и Макгрегора. Черный и коричневый цвета, которые она выбрала для картины, подчеркивают серьезный настрой бойцов на этот поединок.

- Обязательно буду следить за боем, люблю спорт и бои без правил, - заявила Романовская.

Напомним, ее груди принадлежат портреты президента Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, американского президента Дональда Трампа, музыканта Сергея Шнурова, футболистов Месси и Роналду, актера Леонардо Ди Каприо и многих других известных личностей.

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