2018-10-05T11:29:31+03:00
Происшествия

Опоздавшая на рейс девушка «заминировала» автобус из Петербурга в Таллин

Теперь петербурженке придется отложить не только поездку, но и ответить за телефонный терроризм
Петр КИБЕР
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Опоздавшая на рейс девушка «заминировала» автобус из Петербурга в Таллин.Опоздавшая на рейс девушка «заминировала» автобус из Петербурга в Таллин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Неожиданная остановка напугала пассажиров автобуса «Петербург-Таллин», только что отправившегося с автовокзала Северной столицы. Людей вывели на улицу, а весь багаж и саму машину проверили саперы. Причиной для экстренных мер стал анонимный звонок, в котором сообщалось о заложенной бомбе. «Террористом» оказалась опоздавшая на рейс девушка.

- В 18:52 4 октября на телефон компании-перевозчика позвонила женщина 1992 года рождения, которая сообщила о минировании рейсового автобус «Санкт-Петербург – Таллин», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При проверке оказалось, что никакой бомбы нет, и все пассажиры, после небольшого ожидания, продолжили свой путь. А вот саму девушку задержали уже на автовокзале, благо определить ее личность оказалось очень просто, ведь «сообразительная» петербурженка звонила с личного мобильного телефона. Сложив два и два, полицейские установили злоумышленницу, которая таким, не самым умным образом, пыталась задержать отправление рейса, на который опаздывала.

Теперь девушке, которая, к слову, работает менеджером одной из строительных компаний Петербурга, придется ответить за свой поступок. И в Таллин она в ближайшее время вряд ли поедет - сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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