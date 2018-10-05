2018-10-05T13:59:50+03:00
Происшествия

Каннибала с Алтая арестовали на 2 месяца в Петербурге

Его 12-летняя спутница, которую также подозревают в чудовищной расправе над 21-летним парнем, отправлена в спецучреждение
Степан СТЕПАНОВ
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Каннибал арестован в Петербурге.Каннибал арестован в Петербурге.Фото: СУ СКР по Ленинградской области
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В Петербурге продолжается расследование трагедии, которая произошла в ночь на 3 октября в поселке Новинка Кировского района Ленобласти. Напомним, парочка - 22-летний мужчина с Алтая и 12-летняя школьница из Сочи - втерлись в доверие к местному жителю, остались пожить у него, а потом жестоко расправились, расчленили и даже пытались съесть несчастного, поджаривая части тела на сковородке.

Подозреваемые каннибалы тут же были задержаны - их запомнили соседи по дому в Новинке. Несовершеннолетнюю девочку после допроса отправили в специализированное учреждение для подростков. А ее друга сегодня, 5 октября, взяли под стражу - на два месяца.

В этом доме в поселке Новинки Кировского района Ленобласти каннибалы и напали на молодого человека.. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

В этом доме в поселке Новинки Кировского района Ленобласти каннибалы и напали на молодого человека..Фото: СУ СКР по Ленинградской области

- Подозреваемого в убийстве и расчленении 21-летнего жителя поселка Новинка по ходатайству следствия суд в Ленинградской области арестовал подозреваемого, - рассказали в СУ СКР по Ленинградской области. - Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство следователя удовлетворил. Расследование уголовного дела продолжается.

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Опубликовано видео из дома, где каннибалы расчленили 21-летнего парня.СУ СКР по Ленинградской области

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