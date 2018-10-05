2018-10-05T22:40:12+03:00
Общество

Школьник из Санкт-Петербурга пожаловался, что из-за зеленых волос его не пустили на День учителя

Зеленой шевелюры парень не хотел - пытался вымыть синий цвет
Елена МОЛОДКИНА
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Не только девочки-школьницы слепо следуют може. Одиннадцатиклассник из Санкт-Петербурга во имя модных тенденций перекрасил волосы в синий. Учителя в школе, мягко говоря, увидеть мальчика в таком виде ну никак не ожидали. Более того, настоятельно рекомендовали вернуться к своему натуральному цвету.

Парень даже решил пойти навстречу преподавателям. Но, когда дома пытался вывести синий цвет из своих волос, случилось то, чего школьник никак не ожидал - вместо синего волосы стали бледно-зелеными.

- Я понял, что так просто краску не смыть. Но в школу-то идти надо, - цитирует парня пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. - Целых две недели не получал никаких замечаний. А на днях меня без предупреждения не допустили до участия в празлнике, посвященом Днб учителя. И это было сделано по инициативе директора, которая уверяла, что я подаю плохой пример.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова провела проверку. Выяснилось, что права подростка не нарушались - он прододжал ходить на уроки. То, что его не пустили на праздник, по словам Агапитовой, это разовая воспитательная мера, на которую дериктор имела все полномочия, ведь ученик нарушил школьные правила. А в положении образовательного учреждения четко прописано, что цветные волосы недопустимы.

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