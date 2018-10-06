Два «КАМАЗа» пропали в деревне Вистино в Кингисеппском районе

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-06T13:21:31+03:00

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Житель Кингисеппского района в одночасье лишился двух «КАМАЗов». Машины не сгорели в огне и не попали в аварию. Они просто пропали. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, с заявлением о пропаже грузовиков обратился их 35-летний хозяин. Он пояснил, что угонщики оставили его без большегрузов в период с 4 по 5 октября.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «кража», - отметили в пресс-службе полиции.

Обворованный мужчина сообщил, что оставил «КАМАЗы» на привычном месте - на стоянке в деревне Вистино. Никакой охраны там не было, но никто и подумать не мог, что есть люди, которые позарятся на чужое, и весьма приметное имущество, да еще и присвоят его себе.

В полиции подсчитали, что сумма ущерба составила 8,4 миллиона рублей. Сейчас стражи порядка ищут злоумышленников.