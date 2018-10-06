На «Холме Славы» в Красносельском районе заменили крест и зажгли вечный огонь

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-06T15:23:40+03:00

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В Красносельском районе завершилась реконструкция мемориала «Холм Славы» на Петергофском, посвященного первой высадке морского десанта на южное побережье Финского залива во врем Великой Отечественной войны. Деревянный поклонный крест, установленный в 2003 году, заменили на гранитный. Деньги на установку памятника собирали жители района. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе администрации Северной столицы, во время тождественного мероприятия высокие гости зажгли вечный огонь и заложили капсулу, в которой остались пожелания потомкам.

- Мемориал будет напоминать о тех героических событиях, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его поручению в яхт-клубе «Батиец», в котором находится мемориал, подготовят музейную экспозицию, посвященную подвину морских десантников.