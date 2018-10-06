2018-10-06T15:23:40+03:00
Звезды

На «Холме Славы» в Красносельском районе заменили крест и зажгли вечный огонь

Мемориальный комплекс на Петергофском шоссе открылся после реконструкции
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
Памятник открыли в 2003 году. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.Памятник открыли в 2003 году. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Изменить размер текста:

В Красносельском районе завершилась реконструкция мемориала «Холм Славы» на Петергофском, посвященного первой высадке морского десанта на южное побережье Финского залива во врем Великой Отечественной войны. Деревянный поклонный крест, установленный в 2003 году, заменили на гранитный. Деньги на установку памятника собирали жители района. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе администрации Северной столицы, во время тождественного мероприятия высокие гости зажгли вечный огонь и заложили капсулу, в которой остались пожелания потомкам.

- Мемориал будет напоминать о тех героических событиях, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его поручению в яхт-клубе «Батиец», в котором находится мемориал, подготовят музейную экспозицию, посвященную подвину морских десантников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вылеты в Рим и Шанхай из Пулково 6 октября задержались
Футболисты «Зенита-2» в 15 туре ФНЛ сыграли вничью с «Армавиром»
В Таврическом дворце представители стран СНГ поговорят о культуре
Замена канализации, ремонт трамвайных путей: Какие дороги перекроют в Петербурге 8 октября
Подозреваемых в убийстве женщины на улице Александра Матросова в Петербурге заключили под стражу
Стало известно, когда и где пройдет прощание с Аркадием Крамаревым
Два «КАМАЗа» пропали в деревне Вистино в Кингисеппском районе
На Московском шоссе в Петербурге грабитель с ножницами забрал выручку цветочного магазина
В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, которых хранил дома 200 граммов наркотиков
Казаки с дубинками вызвали фурор на лекции о СПИДе в Санкт-Петербурге
Поздние «Сапсаны» будут прибывать в Петербург на пять минут раньше
С 2019 года петербуржцы будут платить за вывоз мусора в три раза больше
Школьник из Санкт-Петербурга пожаловался, что из-за зеленых волос его не пустили на День учителя
В Петербурге теперь можно взять самокат на прокат
У станции метро «Приморская» в Петербурге появится новый вестибюль
В Санкт-Петербурге около метро Московская прорвало трубу