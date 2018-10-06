2018-10-06T20:28:14+03:00
Происшествия

Суд оставил подозреваемого в мошенничестве Дмитрия Астафьева в СИЗО

Адвокаты подозреваемого просили заменить заключение в изоляторе на домашний арест
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Главу «ЛенСпецСтроя» Дмитрия Астафьева подозревают в мошенничестве на сумму в 480 миллионов рублей.Главу «ЛенСпецСтроя» Дмитрия Астафьева подозревают в мошенничестве на сумму в 480 миллионов рублей.Фото: Тимур ХАНОВ
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Еще как минимум четыре месяца проведет в следственном изоляторе Дмитрий Астафьев, которого подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в объединенной пресс-службе городских судов, такое решение вынес Приморский районный суд.

- Сторона защиты просила избрать меру в виде домашнего ареста, - заметили в пресс-службе и добавили, что потерпевшие настаивали на том, чтобы Астафьев продолжил находиться в СИЗО.

Судебное заседание длилось больше шести часов. За это время суд допросил около двух десятков человек, среди которых были не только свидетели, но и 14 потерпевших.

В итоге судья счет доводы потерпевших более весомыми и вынес постановление о том, что меру пресечения менять не будут, а наоборот продлят до 7 февраля 2019 года. Эти месяцы Астафьев проведет в изоляторе.

СПРАВКА «КП»

Главу «ЛенСпецСтроя» Дмитрия Астафьева подозревают в мошенничестве на сумму в 480 миллионов рублей.

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