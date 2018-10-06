Суд оставил подозреваемого в мошенничестве Дмитрия Астафьева в СИЗО
Еще как минимум четыре месяца проведет в следственном изоляторе Дмитрий Астафьев, которого подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в объединенной пресс-службе городских судов, такое решение вынес Приморский районный суд.
- Сторона защиты просила избрать меру в виде домашнего ареста, - заметили в пресс-службе и добавили, что потерпевшие настаивали на том, чтобы Астафьев продолжил находиться в СИЗО.
Судебное заседание длилось больше шести часов. За это время суд допросил около двух десятков человек, среди которых были не только свидетели, но и 14 потерпевших.
В итоге судья счет доводы потерпевших более весомыми и вынес постановление о том, что меру пресечения менять не будут, а наоборот продлят до 7 февраля 2019 года. Эти месяцы Астафьев проведет в изоляторе.
СПРАВКА «КП»
Главу «ЛенСпецСтроя» Дмитрия Астафьева подозревают в мошенничестве на сумму в 480 миллионов рублей.