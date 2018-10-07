В метро Петербурга пассажир упал под поезд
Предварительно, мужчина выжил
Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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ЧП произошло на красной ветке метро в Петербурге. По словам очевидцев, один из пассажиров упал под поезд. Из-за этого движение поездов было приостановлено.
- Красная ветка метро работает от площади Восстания до Ветеранов, - сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга. - На площади Ленина скорая помощь и МЧС.
Предварительно, пассажир выжил. Сейчас движение поездов восстановлено.