В Петербурге машина провалилась в дыру в асфальте

СЕГОДНЯ 21:12 2018-10-07T21:13:10+03:00

По словам горожан, яму не могут заделать все лето

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ДТП произошло в Кировском районе. Водитель легковушки не заметил яму в асфальте и в итоге провалился. По словам горожан, канава образовалась еще летом. Но ее так и не заделали.

- Неожиданное препятствие в виде канавы остановило машину, - делятся горожане.

Предварительно, водитель серьезных травм не получил. Эвакуировать машину придется с помощью спецтехники.