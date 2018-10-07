В Петербурге машина провалилась в дыру в асфальте
По словам горожан, яму не могут заделать все лето
Машина провалилась в яму Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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ДТП произошло в Кировском районе. Водитель легковушки не заметил яму в асфальте и в итоге провалился. По словам горожан, канава образовалась еще летом. Но ее так и не заделали.
- Неожиданное препятствие в виде канавы остановило машину, - делятся горожане.
Предварительно, водитель серьезных травм не получил. Эвакуировать машину придется с помощью спецтехники.