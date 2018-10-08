«Нам не хватило свежести»: Главный тренер «Краснодара» объяснил проигрыш «Зениту»

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-08T08:50:36+03:00

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Вчера, 7 октября, на стадионе «Санкт-Петербург» прошел центральный матч 10 тура Российской Премьер-Лиги. В очном поединке встречались первая и вторая команда отечественного футбольного первенства. И сильнейшим оказался «Зенит». После игры тренер «Краснодара» объяснил, почему его команда уступила.

- Нам не хватило свежести, подустали. После перерыва «провалились» и пропустили. А замены я сделал слишком поздно, - посетовал Мурад Мусаев.

Рулевой «быков» не скрывал, что поменялся и сам «Зенит». Если весной, в ходе прошлого чемпионата, его команда обыграла сине-бело-голубых, котрыми руководил Роберто Манчини, то теперь петербуржцы стали более сплоченными, более дружными и не дали увезти из города на Неве ни одного очка.

Напомним, что после вчерашней победы со счетом 2:1, «Зенит» набрал 25 очков и еще больше оторвался от «Краснодара», находящегося на второй строчке таблицы с 19-ю баллами.