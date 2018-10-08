СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-08T12:00:56+03:00

В Петербурге судебный пристав получил три года условно за взятку в 40 тысяч. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Петроградский районный суд Петербурга дал три года условно уже бывшему сотруднику Федеральной службы судебных приставов, который вымогал взятку в 40 тысяч рублей у директора коммерческого предприятия.

- Подсудимый сообщил, что на фирму должен быть наложен исполнительский сбор в размере 140 тысяч рублей, но за часть этой суммы он может отложить исполнение в «долгий ящик», - сообщает пресс0служба объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Директор компании решил, что предложение не очень-то вписывается в рамки закона и обратился в полицию. Позднее, за два раза, он передал приставу всю сумму. Второй эпизод проходил под надзором правоохранительных органов и сотрудника ФСССП задержали на месте.

Сам эпизод произошел в апреле нынешнего года, а сегодня суд вынес решение по делу. Эльнур Мусаев получил 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.