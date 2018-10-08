Двое игроков СКА стали лучшими игроками недели в КХЛ

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-08T18:41:28+03:00

И Никита Гусев, и Патрик Гусев набрали по семь очков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Никита Гусев и Патрик Херсли показали отличную результативность, набрав по семь очков

Изменить размер текста: A A

Континентальная хоккейная лига 8 октября назвала четверку лучших игроков игровой недели. На официальном сайте сообщается, что двое из четверых – игроки СКА из Санкт-Петербурга.

Среди нападающих на минувшей неделе не было равных Никите Гусеву. В трех играх, которые проходили на выезде, форвард набрал семь очков. Никита шесть раз поучаствовал в голах команды, отдав результативные передачи, и забросил одну шайбу сам.

Лучшим защитником признали Патрика Херсли, который оформил дубль в поединке в хельсинским «Йокеритом» 6 октября. Кроме того, на счету защитника пять голевых пасов. Всего за семь дней Херсли набрал семь очков.

Звание лучшего вратаря недели получил московский армеец Ларс Юхансон, Никиту Михайлова из «Сибири» признали лучшим новичком.

СПРАВКА «КП»

После 14 матчей СКА идут на втором месте в Западной конференции, уступая один балл ЦСКА. В сводном рейтинге армейцы с берегов Невы пока занимают 4 место.