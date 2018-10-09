СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-09T10:11:57+03:00

Петербуржцу грозит до 20 лет тюрьмы за распространение гашиша в Белоруссии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Неудачную подработку нашел себе 28-летний житель Северной столицы. Быстрые деньги могут обернуться для молодого человека долгим тюремным сроком в Белоруссии.

- В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в незаконном обороте в крупном размере и перемещении через государственную границу опасного наркотического средства – гашиша, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Беларусь.

Известно, что некоторое время назад петербуржец, через мобильное предложение нашел себе работу – интернет-магазин предлагал перевозить и распространять психитропные и наркотические вещества по России и Белоруссии. Несколько раз по заданию начальства молодой человек ездил в соседнюю страну, где оставлял товар в условленном месте. В один из таких моментов его и задержали оперативники.

Сам мужчина, которого поймали при закладке партии наркотика весом в почти 800 граммов, сейчас находится под стражей. По статьям за распространение и перевозку через границу уголовного кодекса Республики Беларусь, петербуржцу грозит до 20 лет тюрьмы.