2018-10-09T18:10:40+03:00
Общество

В Петербурге открыли мемориальную доску Герою Соцтруда Араму Оганову

В торжественном мероприятии принял участие спикер ЗакСа Вячеслав Макаров
Евгения МОСКВИНА
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В Северной столице состоялось открытие мемориальной доски Араму Оганову. Фото: assembly.spb.ruВ Северной столице состоялось открытие мемориальной доски Араму Оганову. Фото: assembly.spb.ru
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В Петербурге состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Социалистического труда, советскому капитану дальнего плавания Араму Оганову. Памятный знак о выдающемся жителе города установили на фасаде дома На Невском проспекте, 184А. В церемонии принял участие председатель ЗакСобрания Северной столицы Вячеслав Макаров. Мероприятие посетили также глава Центрального района, председатель Балтийской территориальной организации Российского профсоюза моряков, представители Балтийского морского пароходства, Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова, общественности. Среди собравшихся была и дочь моряка – Марина Оганова.

– Сегодня мы открываем мемориальную доску человеку легендарной судьбы, героической профессии. Как когда-то прославленный летчик Валерий Чкалов проложил воздушный путь из СССР в США, так и Арам Михайлович командовал экипажами судов, выполнявших трансатлантические рейсы из Ленинграда в Монреаль и Нью-Йорк. Как настоящий капитан, он отличался тем, что всегда предвидел самые драматические и сложные ситуации и в такие моменты принимал взвешенные и единственно верные решения, – отметил на торжественном мероприятии Вячеслав Макаров.

Звания Героя Соцтруда Арам Оганов (1925 2008) был удостоен за открытие и успешное освоение трансатлантических пассажирских линий. Суда под его управлением курсировали по маршрутам Ленинград – Монреаль и Ленинград – Нью-Йорк.

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