2018-10-09T18:40:18+03:00
Авто

На Ладожском мосту ремонтируют «задравшийся» стык

Одна полоса движения в направлении Ленобласти перекрыта
Евгения МОСКВИНА
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На Ладожском мосту восстанавливают поврежденный стык. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".На Ладожском мосту восстанавливают поврежденный стык. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".
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На Ладожском мосту в Кировском районе Ленобласти днем 9 октября дал о себе знать поврежденный стык. О том, что на переправе неполадки, рассказали очевидцы в соцсети.

- Задрался стык моста. Влетело уже несколько машин: как грузовых, так и легковых. Знак поставили слишком поздно, - поделились очевидцы.

На мосту через Неву, который входит в состав трассы «Кола», уже начались аварийные работы.

- Ориентировочно в 15:00 из-за повреждения гребенчатого деформационного шва была перекрыта одна из двух полос движения в сторону Ленинградской области, - отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». - По данным на 17:30 на данном участке дороги образовался небольшой автомобильный затор.

На месте находится спецтехника, а также рабочие, которые восстанавливают повреждение. Тем, кому необходимо проехать в этом направлении, советуют проложить маршрут через дорогу Петербург - Кировск.

- Данный деформационный шов расположен на неразводной части Ладожского моста, в связи с чем данное происшествие никак не связано с его разводкой, - добавил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

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