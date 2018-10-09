2018-10-09T20:00:13+03:00
Авто

Из-за ремонтных работ перекроют съезд с КАД в сторону Рыбацкого

В ночь с 10 на 11 октября проехать там будет нельзя
Евгения МОСКВИНА
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Съезд с КАД с сторону Рыбацкого перекроют на одну ночь для ремонта ограждения. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".Съезд с КАД с сторону Рыбацкого перекроют на одну ночь для ремонта ограждения. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
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В ночь с 10 на 11 октября автомобилистам Петербурга стоит быть внимательными. Из-за ремонта барьерного ограждения, которое было повреждено во время ДТП, съезд с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро «Рыбацкое» будет полностью перекрыт. Развязка на пересечении с проспектом Обуховской обороны в сторону «Пролетарской» будет работать в штатном режиме. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонтировать ограждение начнут уже с 23:00 10 октября, а закончат к 5:00 утра следующего дня. О том, что съезд к станции «Рыбацкое» с КАД будет закрыт для транспорта, предупредят и временные дорожные знаки, запрещающие проезд.

- Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

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