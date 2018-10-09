В Новой Голландии покажут 70 фотографий Дэвида Боуи

СЕГОДНЯ 23:40 2018-10-09T23:40:56+03:00

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Через пару недель в Новой Голландии откроется выставка фотографий, герой которых - Дэвид Боуи. Фотограф и друг музыканта Джефф Маккормак три года сопровождал Боуи во всех его турах, на всех концертах и снимал его как на сцене, так и в непринужденной обстановке.

Как сообщают организаторы выставки, в экспозицию, представленную в Новой Голландии, войдет 79 фотографий музыканта, а также документальный фильм о его поездке на транссибирском экспрессе в Москву. Причем видео снимал сам Боуи, а Маккормак все запечатлевал на фотопленку.

Выставка открывается 27 октября и посетить ее можно будет вплоть до 16 декабря. Вход - бесплатный. Кроме того, параллельно с выставкой пройдут кинопоказы и интересные встречи. В том числе - дискуссии самого Джеффа Маккормака с Артемием Троицким, а также Фрэнсиса Уэйтли с кинокритиком Марией Кувшиновой.