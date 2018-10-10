СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-10T10:21:34+03:00

В Петербурге продлили конкурс на создание аэроэкспресса до Пулково. Фото: Андрей КАРА

С такой просьбой к правительству города обратились железнодорожники

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В Петербурге продлили конкурс на создание аэроэкспресса до Пулково

С такой просьбой к правительству города обратились железнодорожники

Власти Санкт-Петербурга пошли на встречу Российским железным дорогам (РЖД) и перенесли на более позднее время сроки подачи документов на создание линии аэроэкспресса до Пулково. Теперь конечной датой значится 28 ноября 208 года.

- Причиной переноса сроков приема заявок стало обращение руководства акционерного общества «Российские железные дороги» в адрес городского правительства по вопросам согласования деталей реализации проекта, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Теперь железнодорожники без спешки смогут подготовиться к конкурсу, результаты которого должны стать известны в марте 2019 года.

Напомним, что идея создать аналог московского аэроэкспресса бродит в коридорах Смольного уже давно, однако де реальных действий дошло только два года назад. Тогда, после многочисленных консультаций с транспортниками и городскими архитекторами, власти города направили предложение в РЖД.

Первоначально составы с Витебского вокзала до Пулково хотели пустить к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако реализация проекта затянулась из-за согласований между Смольным и железнодорожниками. Сейчас город готов помочь РЖД построить инфраструктуру, однако сроки первой поездки аэроэкспресса в Пулково пока остаются неизвестными.