2018-10-10T10:21:34+03:00
Общество

В Петербурге продлили конкурс на создание аэроэкспресса до Пулково

С такой просьбой к правительству города обратились железнодорожники
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге продлили конкурс на создание аэроэкспресса до Пулково.В Петербурге продлили конкурс на создание аэроэкспресса до Пулково.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

В Петербурге продлили конкурс на создание аэроэкспресса до Пулково

С такой просьбой к правительству города обратились железнодорожники

Власти Санкт-Петербурга пошли на встречу Российским железным дорогам (РЖД) и перенесли на более позднее время сроки подачи документов на создание линии аэроэкспресса до Пулково. Теперь конечной датой значится 28 ноября 208 года.

- Причиной переноса сроков приема заявок стало обращение руководства акционерного общества «Российские железные дороги» в адрес городского правительства по вопросам согласования деталей реализации проекта, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Теперь железнодорожники без спешки смогут подготовиться к конкурсу, результаты которого должны стать известны в марте 2019 года.

Напомним, что идея создать аналог московского аэроэкспресса бродит в коридорах Смольного уже давно, однако де реальных действий дошло только два года назад. Тогда, после многочисленных консультаций с транспортниками и городскими архитекторами, власти города направили предложение в РЖД.

Первоначально составы с Витебского вокзала до Пулково хотели пустить к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако реализация проекта затянулась из-за согласований между Смольным и железнодорожниками. Сейчас город готов помочь РЖД построить инфраструктуру, однако сроки первой поездки аэроэкспресса в Пулково пока остаются неизвестными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу
В Левашово мусоровоз сбросил в одну кучу раздельно собранные жителями отходы
Дзюба стал игроком тура по результатам голосования болельщиков
По дороге из Петербурга в Смоленск пропал грузовик с колбасой на 3 миллиона рублей
Эннио Морриконе выступит в Петербурге перед своим 90-летним юбилеем
С 22 октября из Петербурга в Выбор запустят еще две пары «Ласточек»
Деминский сад вернули в список зеленых зон общего пользования Петербурга
Интернет-магазин «Зенита» прекратил продажу футболок с фамилией Кокорина
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
В среду, 10 октября, погода в Петербурге опять «порадует» дождями
В Новой Голландии покажут 70 фотографий Дэвида Боуи
Албин и главы комитетов согласовали строительство храма в Шувалово
Конфликт между учениками в петербургском колледже закончился поножовщиной
Александр Беглов узнал, что волнует петербуржцев
Из-за ремонтных работ перекроют съезд с КАД в сторону Рыбацкого
В Петербурге к концу года благоустроят 571 двор
На Ладожском мосту ремонтируют «задравшийся» стык
В Петербурге открыли мемориальную доску Герою Соцтруда Араму Оганову