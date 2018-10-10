СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-10T12:06:24+03:00

По дороге из Петербурга в Смоленск пропал грузовик с колбасой на 3 миллиона рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

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Загадочное исчезновение машины с колбасой расследуют правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Грузовик, перевозивший товар с мясоперерабатывающего завода, так и не доехал из Северной столицы за заказчика в Смоленске.

- В полицию обратился представитель одной из петербургских фирм. Он заявил, что их водитель, везший товар на сумму в 3 с лишним миллиона рублей, пропал по дороге в другой город, - пишут «Невские новости».

По словам обеспокоенного коммерсанта, 7 октября, около 17:30 машина загрузилась на складе их компании и выехала в сторону Смоленска, где должна была оказаться менее чем через сутки, однако до места назначения товар не доехал.

При этом водитель на связь тоже не выходит. Где он сейчас – в фирме не знают. Остается надеяться, что ничего криминального с водителем и его машиной не произошло.

Теперь поисками пропавшей фуры будут заниматься правоохранительные органы.