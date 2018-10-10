Дзюба стал игроком тура по результатам голосования болельщиков

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-10T12:22:16+03:00

За форварда «Зенита» отдали голоса больше 52 процентов пользователей соцсетей

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Артем Дзюба вновь стал лучшим. По результатам голосования, проведенным в соцсетях Российской Премьер-Лигой, за нападающего «Зенита» высказались 52 процента пользователей. С 15 185 голосами форвард сине-бело-голубых стал игроком 10 тура РПЛ.

- Второе место в голосовании занял форвард «Спартака» Зе Луиш – 6 366 голосов (22 процента), третье - защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес – 2 731 голос (9 процентов), - сообщается на официальном сайте РПЛ.

Стоит сказать, что Дзюба не первый раз становится лучшим игроком тура, а в нынешнем случае, его заслугой стал первый гол в ворота «Краснодара», который петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

Напомним, что сейчас Артем Дзюба находится в расположении сборной России, в которой исполняет роль капитана команды. 11 октября в Калининграде в рамках Лиги наций россияне примут шведов, а 14 числа в Сочи сыграют с турецкой сборной.