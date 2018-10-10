В Петербурге создали тепловую карту цен на жилье
Как только люди не ищут себе жилье – по объявлениям, через знакомых, с помощью риэлторов и в газетах. Популярный в России интернет-поисковик представил петербуржцам еще один сервис, который поможет определиться с ценой на квартиру.
- Арендаторы и покупатели недвижимости, смогут сориентироваться, какой район больше подходит по стоимости. А люди, которые сдают или продают квартиру, могут понять её примерную цену, - сообщает пресс-служба «Яндекса».
Все как на светофоре – чем зеленее, тем дешевле, а чем краснее, тем дороже. Самым темным, бордовым, переходящим в коричневы цвет, закрашен Крестовский остров, где при покупке квартиры, цены только стартуют с 11 миллионов рублей.
Дешевле же всего жить на окраинах – на Ветеранов, в Красном Селе, Колпино и Ломоносове. При том, что среднюю цену определить сложно, есть в городе варианты и за 150 и за 230 миллионов рублей.