Супруга и зять главы Петербурга Александра Беглова увольняются из администрации губернатора

СЕГОДНЯ 20:54 2018-10-10T20:57:48+03:00

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Родственники Александра Беглова, работающие в администрации губернатора Санкт-Петербурга, после его назначения главой города уходят со своих постов. Супруга главы региона Наталья Беглова ранее возглавляла комитет записи актов. А муж дочери Павел Белов комитет по физической культуре и спорту.

- 2 октября Наталья Беглова и Павел Белов написали заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. - С 15 октября 2018 года они больше не сотрудники администрации.

Напомним, что губернатор Георгий Полтавченко ушел в отставку по предложению президента России. В свою очередь временно исполняющим обязанности главы города стал полномочный представитель Владимира Путина в СЗФО Александр Беглов.