2018-10-11T09:06:20+03:00
Происшествия

В Красном селе ночью два часа тушили деревянную часовню

Благодаря усилиям огнеборцев здание удалось спасти
Петр КИБЕР
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В Красном селе ночью два часа тушили деревянную часовню. Фото: vk.com/club11828676В Красном селе ночью два часа тушили деревянную часовню. Фото: vk.com/club11828676
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Храм-часовня в честь Святой равноапостольной Тамары, в простонародье называемый Храмом Царицы Тамары в Красном селе, едва не повторил судьбу исторической часовни в Карелии, сгоревшей минувшим летом. Ночью, 11 октября, бойцам МЧС пришлось спасать деревянное строение от огня.

- В 03:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, улица Лермонтова, дом 30, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

На место сразу же выдвинулись пять пожарных расчетов в составе 23 человек личного состава. Прибывшие в Красное село спасатели обнаружили, что у деревянной часовни горит обшивка внешней стороны стены.

По предварительным оценкам, общая площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро развернули водонапорные рукава и за два часа полностью с правились с огнем. В 5:20 возгорание было полностью ликвидировано. Само здание удалось спасти, оно пострадало не сильно и будет отремонтировано.

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