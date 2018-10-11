СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-11T09:36:52+03:00

В Петербург бортом МЧС доставили тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону и Крыма. Фото: Александр ГЛУЗ

Шестеро маленьких пациентов и одна беременная женщина уже доставлены в клиники города на Неве

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Вчера, 10 октября, в петербургском аэропорту Пулково дежурило несколько машин скорой помощи. Все они ждали прибытия спецборта МЧС, который должен был доставить в Северную столицу тяжелобольных детей и беременную женщину их Ростова-на-Дону и Севастополя.

- В аэропорту пациентов встречали сотрудники и психологи МЧС, а также медики, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Около половины шестого вечера шасси транспортного Ил-76 коснулись взлетно-посадочной полосы Пулково, а уже через несколько минут медицинский автомобили с мигалками увезли детей, их родителей и будущую маму в клиники города. Женщину будут лечить в НИИ имени Алмазова, а ребятишек отправили в Педиатрический университет.

Теперь ими будут заниматься лучшие врачи Петербурга. А самолет МЧС отправился из Пулково в Москву, где тоже ждали пациентов, находившихся на его борту.