2018-10-11T13:11:10+03:00
Общество

Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации

Известная спортсменка уже прибыла в Университет физической культуры и спорта имени Лесгафта
Петр КИБЕР
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Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации.Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня в петербургском Университете Лесгафта появилась известная на всю Россию гостья. Из Москвы, на защиту кандидатской диссертации приехала Алина Кабаева. В Северной столице олимпийская чемпионка представит работу, написанную под руководством Раисы Терехиной. В самом университете подтвердили, что Кабаева в настоящее время находится у них.

- Да, она действительно здесь и готовится защищать свою диссертацию, - рассказали по телефону корреспонденту «КП-Петербург» представители вуза.

Известно, что кандидатская спортсменки посвящена подготовки детей в художественной гимнастике, которой сейчас занимаются все больше и больше.

Стоит сказать, что сама Кабаева окончила Университет имени Лесгафта в 2009 году.

Кроме высшего образования, многократная победительница европейских и мировых первенств, а также олимпийская чемпионка имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который ей вручили в 2007 году.

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