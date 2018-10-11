2018-10-11T13:34:59+03:00
Общество

Под Петербургом 85-летняя бабушка выжила после суток блуждения в лесу

От неминуемой смерти старушку спасли поисковики, нашедшие пожилую женщину на болоте
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поисковики из Петербурга спасли 85-летнюю старушку, почти сутки блуждавшую по лесу. Фото: принт-скрин с youtube.com/Extremum SPBПоисковики из Петербурга спасли 85-летнюю старушку, почти сутки блуждавшую по лесу. Фото: принт-скрин с youtube.com/Extremum SPB
Изменить размер текста:

Больше суток поисковики из спасательного отряда «Экстремум» искали в лесу под Петербургом 85-летнюю женщину, которая заблудилась неподалеку от дачного поселка. Сначала пенсионерку искали сами родственники, но после обратились к профессионалам.

- 2 октября в 21:30 поступила заявка, что в Тосненский районе Ленинградской области, в поселке Бабино-2. Женщина, 1933 года рождения ушла по тропинке в лес и не вернулась, - сообщается в группе «ВКонтакте» поискового отряда.

На место сразу прибыли несколько групп поисковиков, которые стали прочесывать лесной массив. И лишь через много часов, в 17:37 3 октября пожилую женщину, уже совсем обессиленную от обезвоживания и голода, удалось найти.

Сама пенсионерка рассказала, что после проведенной в лесу ночи сильно замерзла, устала и практически не могла двигаться. Уже позднее, когда отогрелась дома, она рассказала, что пошла за грибами и заблудилась. Пока телефон не сел могла только позвонить дочери, которая была в Петербурге и рассказать о беде.

Сейчас найденная в лесу пенсионерка чувствует себя хорошо, ее здоровью ничто не угрожает.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки
В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина
Смольный продлил сезон торговли корюшкой на две недели
Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета»
Станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге по телефону «минировал» школьник
С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах
В Петербурге 11-летний ребенок отравился ртутью, 3,5 килограмма которой нашел во дворе
В Петербург бортом МЧС доставили тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону и Крыма
В Красном селе ночью два часа тушили деревянную часовню
Создатели «Игры престолов» снимают в Петербурге сериал про Екатерину Великую
На мосту Бетанкура у Ждановской набережной насмерть разбился водитель «БМВ»
Слабый туман, солнечно и тепло: В четверг, 11 октября, в Петербург придет «осеннее лето»
Это лучший выбор президента: Председатель ЗакСа благодарит Полтавченко и приветствует Беглова
Футболиста "Зенита" Александра Кокорина задержали по статье "хулиганство"
В Петербурге «Газель» сбила двухлетнего ребенка
Супруга и зять главы Петербурга Александра Беглова увольняются из администрации губернатора
За три часа в Санкт-Петербурге закрыли четыре станции метро
Бухгалтера детского сада из Кировского района наказали за хищение 1,7 миллиона рублей
Обидчики крокодила Гены и его друзей оказались на скамье подсудимых в Кронштадтском районе
Львы вернулись на мост через канал Грибоедова
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поработал в котельной
Работы по замене шва на Большом Обуховском мосту продлили
Машина с девушкой-водителем вылетела в пруд в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Дефицит бюджета Санкт-Петербурга сократился до 45,5 миллиардов
В Петербурге создали тепловую карту цен на жилье
Глава ЗакСа Макаров заявил, что «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга