Под Петербургом 85-летняя бабушка выжила после суток блуждения в лесу

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-11T13:34:59+03:00

Поисковики из Петербурга спасли 85-летнюю старушку, почти сутки блуждавшую по лесу. Фото: принт-скрин с youtube.com/Extremum SPB

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Больше суток поисковики из спасательного отряда «Экстремум» искали в лесу под Петербургом 85-летнюю женщину, которая заблудилась неподалеку от дачного поселка. Сначала пенсионерку искали сами родственники, но после обратились к профессионалам.

- 2 октября в 21:30 поступила заявка, что в Тосненский районе Ленинградской области, в поселке Бабино-2. Женщина, 1933 года рождения ушла по тропинке в лес и не вернулась, - сообщается в группе «ВКонтакте» поискового отряда.

На место сразу прибыли несколько групп поисковиков, которые стали прочесывать лесной массив. И лишь через много часов, в 17:37 3 октября пожилую женщину, уже совсем обессиленную от обезвоживания и голода, удалось найти.

Сама пенсионерка рассказала, что после проведенной в лесу ночи сильно замерзла, устала и практически не могла двигаться. Уже позднее, когда отогрелась дома, она рассказала, что пошла за грибами и заблудилась. Пока телефон не сел могла только позвонить дочери, которая была в Петербурге и рассказать о беде.

Сейчас найденная в лесу пенсионерка чувствует себя хорошо, ее здоровью ничто не угрожает.