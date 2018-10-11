В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-11T14:37:10+03:00

Три домашних питомца не пережили падения и погибли, а остальным понадобилась помощь ветеринара

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Полиция Петербурга расследует гибель нескольких кошек. Жители одного из домов Адмиралтейского района Северной столицы, поссорившись со своей 70-летней соседкой по коммунальной квартире, решили избавиться от многочисленных питомцев пенсионерки и выбросили их из окна.

- 10 октября 2018 года около десяти часов вечера, в полицию поступило заявление от очевидца о том, что у дома 54 по Старо-Петергофскому проспекту неизвестный из окна шестого этажа выбрасывает кошек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место стражи порядка опросили участников инцидента и выяснили, что 42-летняя жительница коммуналки и ее сын долгое время конфликтовали со второй обитательницей квартиры. Причиной для ссор с 70-лтней пенсионеркой стали многочисленные пушистые питомцы, которых держит пожилая женщина. По сведениям полиции, их было 15.

В какой-то момент конфликт дошел до точки кипения и соседи в прямом смысле выбросили кошечек на улицу. В результате трое питомцев погибло, а еще семь получили тяжелые травмы. Сейчас подозреваемые в жестоком обращении с животными задержаны, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.