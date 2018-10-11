2018-10-11T14:37:10+03:00
Происшествия

В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки

Три домашних питомца не пережили падения и погибли, а остальным понадобилась помощь ветеринара
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки.В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга расследует гибель нескольких кошек. Жители одного из домов Адмиралтейского района Северной столицы, поссорившись со своей 70-летней соседкой по коммунальной квартире, решили избавиться от многочисленных питомцев пенсионерки и выбросили их из окна.

- 10 октября 2018 года около десяти часов вечера, в полицию поступило заявление от очевидца о том, что у дома 54 по Старо-Петергофскому проспекту неизвестный из окна шестого этажа выбрасывает кошек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место стражи порядка опросили участников инцидента и выяснили, что 42-летняя жительница коммуналки и ее сын долгое время конфликтовали со второй обитательницей квартиры. Причиной для ссор с 70-лтней пенсионеркой стали многочисленные пушистые питомцы, которых держит пожилая женщина. По сведениям полиции, их было 15.

В какой-то момент конфликт дошел до точки кипения и соседи в прямом смысле выбросили кошечек на улицу. В результате трое питомцев погибло, а еще семь получили тяжелые травмы. Сейчас подозреваемые в жестоком обращении с животными задержаны, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина
Смольный продлил сезон торговли корюшкой на две недели
Под Петербургом 85-летняя бабушка выжила после суток блуждения в лесу
Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета»
Станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге по телефону «минировал» школьник
С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах
В Петербурге 11-летний ребенок отравился ртутью, 3,5 килограмма которой нашел во дворе
В Петербург бортом МЧС доставили тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону и Крыма
В Красном селе ночью два часа тушили деревянную часовню
Создатели «Игры престолов» снимают в Петербурге сериал про Екатерину Великую
На мосту Бетанкура у Ждановской набережной насмерть разбился водитель «БМВ»
Слабый туман, солнечно и тепло: В четверг, 11 октября, в Петербург придет «осеннее лето»
Это лучший выбор президента: Председатель ЗакСа благодарит Полтавченко и приветствует Беглова
Футболиста "Зенита" Александра Кокорина задержали по статье "хулиганство"
В Петербурге «Газель» сбила двухлетнего ребенка
Супруга и зять главы Петербурга Александра Беглова увольняются из администрации губернатора
За три часа в Санкт-Петербурге закрыли четыре станции метро
Бухгалтера детского сада из Кировского района наказали за хищение 1,7 миллиона рублей
Обидчики крокодила Гены и его друзей оказались на скамье подсудимых в Кронштадтском районе
Львы вернулись на мост через канал Грибоедова
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поработал в котельной
Работы по замене шва на Большом Обуховском мосту продлили
Машина с девушкой-водителем вылетела в пруд в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Дефицит бюджета Санкт-Петербурга сократился до 45,5 миллиардов
В Петербурге создали тепловую карту цен на жилье
Глава ЗакСа Макаров заявил, что «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга