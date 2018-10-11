На КАД перекроют две полосы между проспектами Культуры и Энгельса

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-11T18:39:50+03:00

Ограничения будут действовать с 12 по 18 октября

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На севере Петербурга ограничат движение по кольцевой дороге. С 12 по 18 октября перекроют две полосы между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса.

- Будут недоступны для автомобилей вторая и третья полоса. При этом по первой полосе скорость движения ограничат до пятидесяти километров в час, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отметим, что на данном участке КАД всего три полосы. Автомобилисты переживают, что перекрытия повлекут за собой серьезные пробки. Тем не менее, без ограничений никак не обойтись. Они вводятся, потому что на трассе будут устранять колейность проезжей части – проще говоря, просадку асфальта.

- Информацию о перекрытии дороги выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, - добавил Пузыревский.