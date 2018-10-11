2018-10-11T19:01:52+03:00
Происшествия

Хулиган заплатит десять тысяч рублей за то, что сжег венки на Марсовом поле

Мужчина признал свою вину
Екатерина СЕМЕНОВА
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Буян устроил дебош около мемориала «Вечный огонь»Буян устроил дебош около мемориала «Вечный огонь»Фото: Александр ГЛУЗ
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Марсово поле – не только туристическая достопримечательность, и даже в первую очередь не туристическая достопримечательность, а место памяти и скорби. Те, кто пришел сюда 7 августа, были в шоке. Они увидели буяна, который на глазах у всех схватил траурные венки у мемориала «Вечный огонь», разбрасывал их вокруг, топтал, а некоторые куски даже сжег. При этом Александр Абакумов – а именно так звали хулигана - еще и нецензурно выражался.

Отвечать за плохое поведение дебоширу пришлось в суде. На него завели уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». По закону, мужчине грозил штраф, либо исправительные работы, а в самом крайнем случае – арест на три месяца. Но Фемида оказалась довольно благосклонна.

- Абакумов свою вину признал и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в размере десяти тысяч рублей, - рассказали 11 октября в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

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