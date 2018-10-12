В центре Петербурга подростки зарезали молодого мужчину

СЕГОДНЯ 08:08 2018-10-12T08:09:13+03:00

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Вчера, 11 октября, петербуржцы, шедшие поздно вечером по улице Радищева, могли видеть скопление машин полиции и Следственного комитета России, сотрудники которых осматривали лежащее под покрывалом тело молодого мужчины. Чуть ранее человек погиб от рук группы подростков.

- Молодой человек пытался убежать от группы неизвестных, которые догнали его у дома 20 по улице Радищева и ударили ножом, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Известно, что группа молодых людей, по другим сведениям это были подростки, несколько кварталов преследовала свою жертву. По некоторым данным, погибший мог быть мигрантом из ближнего зарубежья или же приезжим с Кавказа.

Сейчас расследованием убийства занимаются правоохранительные органы, они же устанавливают все обстоятельства преступления и личности всех его участников.