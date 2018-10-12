На Большой Посадской улице откроют памятник поэту Михаилу Дудину

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-12T08:46:15+03:00

Монумент известному литератору появится в сквере между домами 6, 8 и 10

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала разрешение на установку памятника поэту и переводчику Михаилу Дудину. Под монумент в честь литератора выделили землю в сквере, ограниченном домами номер 6, 8 и 10 по Большой Посадской улице, что в Петроградском районе города.

- Сроки установки - с 05 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года. Заказчик работ - администрация Петроградского района Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Напомним, что поэт, писатель-фронтовик и переводчик Михаил Дудин долгие годы жил и работал в Ленинграде-Петербурге. В войну он, будучи солдатом Красной армии, воевал в блокадном городе, что отразилось и в его творчестве.

Всего Михаил Дудин стал автором более чем 70 произведений. Некоторые стихи поэта были положены на музыку известными советскими композиторами и стали популярными песнями.

В Северной столице уже есть памятная доска писателю – на доме 8 по Малой Посадской улице, где он жил. А в новостройках района Парнас существует улица, названная именем Михаила Дудина.