2018-10-12T08:46:15+03:00
Общество

На Большой Посадской улице откроют памятник поэту Михаилу Дудину

Монумент известному литератору появится в сквере между домами 6, 8 и 10
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Большой Посадской улице откроют памятник поэту Михаилу Дудину. Фото: "Википедия"/RIA Novosti archive, Roman DenisovНа Большой Посадской улице откроют памятник поэту Михаилу Дудину. Фото: "Википедия"/RIA Novosti archive, Roman Denisov
Изменить размер текста:

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала разрешение на установку памятника поэту и переводчику Михаилу Дудину. Под монумент в честь литератора выделили землю в сквере, ограниченном домами номер 6, 8 и 10 по Большой Посадской улице, что в Петроградском районе города.

- Сроки установки - с 05 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года. Заказчик работ - администрация Петроградского района Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Напомним, что поэт, писатель-фронтовик и переводчик Михаил Дудин долгие годы жил и работал в Ленинграде-Петербурге. В войну он, будучи солдатом Красной армии, воевал в блокадном городе, что отразилось и в его творчестве.

Всего Михаил Дудин стал автором более чем 70 произведений. Некоторые стихи поэта были положены на музыку известными советскими композиторами и стали популярными песнями.

В Северной столице уже есть памятная доска писателю – на доме 8 по Малой Посадской улице, где он жил. А в новостройках района Парнас существует улица, названная именем Михаила Дудина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через два года в Петербурге поставят 306 новых остановок для транспорта
Из музея Петропавловской крепости с выставки керамики украли «Маску льва»
Петербург стал вторым в российском рейтинге эффективности систем теплоснабжения
На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover
Губернатор пожелал удачи волейболистам ленинградского «Динамо»
В Шушарах утром полыхали три иномарки, их потушили за полчаса
Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем
В центре Петербурга подростки зарезали молодого мужчину
В пятницу утром Петербург неожиданно накрыл моросящий дождь
Федор Смолов просит понять и простить Александра Кокорина и Павла Мамаева
Из-за тумана самолет Ставрополь - Санкт-Петербург не смог сесть в "Пулково"
Санкт-Петербург в считанные минуты окутал густой туман
Адвокат избитого Пака прокомментировала арест Кокорина на 2 месяца
В Новогодние праздники уехать из Санкт-Петербурга в Хельсинки можно дешевле
Хулиган заплатит десять тысяч рублей за то, что сжег венки на Марсовом поле
Из Пулково запустили рейсы в итальянский Бергамо
На КАД перекроют две полосы между проспектами Культуры и Энгельса
Кокорина и Мамаева после драки нарисовали грудью и грязью
В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки
В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина
Смольный продлил сезон торговли корюшкой на две недели
Под Петербургом 85-летняя бабушка выжила после суток блуждения в лесу
Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета»
Станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге по телефону «минировал» школьник
С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах