Из музея Петропавловской крепости с выставки керамики украли «Маску льва»

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-12T10:56:37+03:00

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Всего неделю в Государевом бастионе Петропавловской крепости открылся первый в России музей архитектурной керамики «Керамарх», а уже вчера пропал один из экспонатов. Во время закрытия экспозиции, служащие обнаружили исчезновение детали декоративного карниза.

- В полицию Петроградского района обратилась 48-летняя гражданка, специалист по учету музейных экспонатов, с заявлением о том, что при закрытии выставки она обнаружила отсутствие экспоната «Маска льва», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина пояснила, что около четырех часов вечера 11 октября, она, как обычно закрывала работающую до этого времени выставку, когда при осмотре не обнаружила одного предмета экспозиции. Убедившись, что «Маска льва» сама по себе никуда деться не могла, служащая музея пошла в полицию.

Размер ущерба устанавливается, похитителя ищут правоохранительные органы.